Mercato Milan, Icardi sogno o suggestione destinata a sfumare? Profonde riflessioni in corso, tutti i pro e contro dell’affare

Mercato Milan, profonde riflessioni in casa rossonera sul possibile innesto di Mauro Icardi a gennaio: tutti i pro e i contro

Il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray, preso per 70 milioni dal Napoli, ha drasticamente ridotto lo spazio per Mauro Icardi nell’attacco giallorosso. Sebbene Icardi sia stato protagonista assoluto nelle scorse stagioni (con 22 gol nel 2023 e 25 nel 2024, vincendo il titolo di capocannoniere), un grave infortunio al crociato nel novembre 2024 ne ha compromesso la stagione.

Questa situazione ha riaperto la possibilità di un suo addio già a gennaio, con l’argentino che non esclude un ritorno in Serie A per giocare in un top club.

Mercato Milan, Icardi proposto al Milan: occasione a saldo zero

Come riporta Calciomercato.com, Mauro Icardi è stato proposto al Milan nelle ultime settimane, con il club rossonero che sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante per Massimiliano Allegri. Si riapre così un canale di dialogo già esistente più di un anno fa, ma mai approfondito.

L’operazione presenta un grande vantaggio economico: Icardi potrebbe essere un’«occasione a zero» a gennaio, dato che il suo contratto con il club turco scade a giugno prossimo e al momento «non ci sono margini per un rinnovo».

Nonostante la possibilità di un affare low-cost per un attaccante d’esperienza e qualità, Icardi «non è un nome che scalda più di tanto la società rossonera».

La dirigenza del Milan è cauta e deve decidere se tentare l’affondo con il Galatasaray per Icardi o se concentrarsi su altre opzioni. L’attaccante ha comunque aperto al ritorno in Italia, e non è escluso che nelle prossime settimane si facciano avanti anche altre società italiane interessate a un bomber che conosce molto bene il campionato.