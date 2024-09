Mercato Milan, Ibrahimovic RIFLETTE! Dubbi sul futuro del Top Player, scenario ASSOLUTAMENTE imprevedibile

Mercato Milan, Ibrahimovic riflette: dubbi sul prolungamento di Mike Maignan visti i tanti problemi fisici

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, proseguono proficuamente nel calciomercato Milan i dialoghi per il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026. Tuttavia l’ennesimo infortunio patito dal portiere francese ieri sera contro il Liverpool fa sorgere i primi interrogativi sul tema.

Vale la pena impegnarsi con un contratto pluriennale da 6 milioni di euro a stagione per un ragazzo che ha palesato negli ultimi due anni diversi e conclamati problemi fisici? Le riflessioni sono in corso.