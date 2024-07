Mercato Milan, Ibrahimovic SCENDE in campo per convincere Morata! La MOSSA per il sì anticipato dell’attaccante

Alvaro Morata è il nome caldo del mercato Milan per l’attacco. L’attaccante dell’Atletico Madrid è finito in cima al taccuino dei dirigenti rossoneri, con Zlatan Ibrahimovic che si starebbe muovendo in prima persona per accelerare i tempi dell’operazione e della decisione dello spagnolo. A fare i punto sulla questione è Sky Sport.

I DETTAGLI – «In queste ore Zlatan Ibrahimovic è a lavoro, nonostante le immagini dalla vacanza, perché sta cercando di pressare lo spagnolo e potrebbe riuscire ad avere un sì prima della fine dell’Europeo. Tutto nelle mani del giocatore: o sceglierà l’Atletico Madrid oppure i rossoneri».