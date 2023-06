Guler Milan: spunta l’offerta del club rossonero! I dettagli. L’obiettivo dei rossoneri è superare la concorrenza dei club spagnoli

Il Milan fa sul serio per Arda Guler. Per superare la concorrenza, il club rossonero si muove veloce e piazza l’offerta per il talento turco, la cui clausola rescissoria con il Fenerbahce ammonta sui 17 milioni.

Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, per battere la concorrenza di RealMadrid e Barcellona, il Milan offre 22 milioni di euro più bonus, con una percentuale sulla rivendita per Arda Guler, superando la cifra della clausola.