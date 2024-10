Mercato Milan, per gennaio ci sono due priorità: gli obiettivi di Moncada e Furlani per rinforzare la rosa di Fonseca. La situazione

Il mercato Milan è in fermento e per la sessione di gennaio Moncada e Furlani hanno due priorità per rinforzare la rosa di Fonseca.

Come svelato da Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, infatti, gli uomini mercato rossoneri sono alla ricerva di un vice Fofana a centrocampo e di un vice Theo Hernandez. Per il futuro, invece, si ragionerà su Abraham e Jovic.