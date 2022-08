Mercato Milan, forte inserimento del Nottingham Forest per Tanganga. Ma il giocatore...

Mercato Milan, il Nottingham Forest avrebbe quasi raggiunto l’intesa con il Tottenham per Tanganga: il giocatore aspetta i rossoneri

Si complica la pista che porta a Tanganga per il Milan. Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Nottingham Forrest avrebbe quasi raggiunto l’intesa con il Tottenham per il difensore sulla base di circa 25 milioni di euro.

Il calciatore però vuole ancora aspettare il Milan e lo ha ribadito ai suoi agenti: ora Maldini dovrà decidere se accettare le condizioni degli inglesi e dare così il via libera all’operazione in prestito con riscatto obbligatorio condizionato.