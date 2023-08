Krunic Milan: Fenerbahce non arretra, non sorride Pioli! Lo scenario. Il club turco insiste, Pioli vuole resistere, ecco perché

Il Fenerbahce non ha intenzione di mollare la presa su Rade Krunic. Ha convinto il calciatore bosniaco con un contratto di quattro anni a 3,5 milioni all’anno. Il club, però, non riesce a far cambiare idea al Milan: l’offerta di 7 milioni non è abbastanza.

Intanto, per Stefano Pioli sono problemi. Il tecnico conta di avere il centrocampista a piena disposizione contro il Bologna alla prima di campionato, dove non c’è Musah, così come lo vuole per il resto della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.