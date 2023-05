Mercato Milan, occhi su Elye Wahi! Ecco tutti i dettagli. Il giocatore, che sta stupendo in Ligue 1, viene valutato 25 milioni

In un attacco da rifare per la prossima estate, il Milan ha messo gli occhi su Elye Wahi, come riportat dall’Équipe. Maldini e Massara sono interessati all’attaccante francese del Montpellier che, in questa stagione, ha segnato 13 gol in 29 partite di Ligue 1.

La valutazione del giocatore non è bassa: si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Su di lui interessate anche Monaco e Eintracht Francoforte.