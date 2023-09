Mercato Milan, retroscena Lukaku: Biasin non le manda a dire

Mercato Milan, Fabrizio Biasin ha parlato della scelta di Romelu Lukaku di passare dal Chelsea alla Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto su Telelombardia, Fabrizio Biasin torna nuovamente sulla scelta di Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, di voltare le spalle all’Inter.

LE PAROLE – «La mia sensazione, in merito a cosa sia successo con Lukaku, è questa. Lukaku, che uno che ha bisogno di sentirsi il primo, il re, al centro del villaggio, io e poi gli altri soffrisse il fatto di non essere più il primo all’Inter. Lautaro è il capitano, è il super faro. E lui ha sofferto questa cosa e ha deciso di andare a fare il primo da un’altra parte. E’ una mia interpretazione. Strategicamente ha sbagliato tutto, la Roma non è certo la sua prima scelta».