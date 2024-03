Mercato Milan, ecco il club in MLS interessato a Giroud! Spunta uno scenario a SORPRESA per il futuro dell’attaccante francese

Continuano a susseguirsi le voci che accostano Olivier Giroud ad un futuro in MLS. Come riferisce il giornalista David Ornestein del The Athletic, il club degli Stati Uniti maggiormente interessato ad ingaggiare l’attaccante sembra essere il Los Angeles FC, rivale per eccellenza dei Galaxy.

Si lavora per un accordo ma l’affare, come riporta il giornalista, è tutt’altro che chiuso. Il numero 9 rossonero ha altre richieste anche dalla Francia, e non è da escludere nemmeno lo scenario che lo vedrebbe restare a Milano.