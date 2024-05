Conceicao Milan, BOMBA dal Portogallo! Si può liberare così, i rossoneri sognano il colpo in panchina

Conceicao-Milan, bomba dal Portogallo: il tecnico può liberarsi dal Porto senza buonuscita né multa. I rossoneri sognano

Arrivano ulteriori aggiornamenti direttamente dal Portogallo, e in particolare dall’autorevole quotidiano Record, per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao, allenatore del Porto nel mirino del Milan per la panchina della prossima stagione.

Il tecnico ha fatto inserire nel contratto, al momento del rinnovo col vecchio presidente Pinto Da Costa, la possibilità di liberarsi senza buonuscita e senza multa da parte del club. L’incontro decisivo con Villas-Boas avverrà dopo il 26 maggio, giorno della finale della Coppa di Portogallo.