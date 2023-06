Chukwueze Milan: in pole per la fascia destra! Lo scenario. Il giocatore è un obiettivo concreto del mercato rossonero

Tanti i reparti in cui il Milan deve intervenire e tante le posizioni del campo su cui investire. C’è anche la fascia destra d’attacco e in questo caso è uno solo il nome in pole.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Samuel Chukwueze. Attenzione però alla questione slot extra-comunitario: il Milan ha già diversi giocatori per quello che rimane.