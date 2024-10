Mercato Milan, Ceccarini rivela: «Questi gli obiettivi per il vice Fofana, non c’è solo Cardoso»

Mercato Milan, Ceccarini, noto esperto, ha aggiornato sulle vicende rossonere relative al vice Fofana e non solo: le dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Ceccarini ha parlato così del calciomercato Milan e in particolare sul vice Fofana:

PAROLE – «Anche Il Milan è sempre più attivo in vista del mercato di gennaio dove ha ormai pianificato un intervento a centrocampo. La necessità primaria, come già detto, è un vice Fofana. E per questo il club rossonero sta vagliando l’ipotesi migliore possibile per rafforzare il reparto. Cardoso del Real Betis resta un’opzione (Ricci nel caso è più un discorso per giugno) ma il Milan guarda con attenzione anche ad altri profili. Uno di questi è Morten Frendrup del Genoa, danese classe 2001 che fino a questo momento ha collezionato 8 presenze in totale fra Serie A e Coppa Italia. Frendrup ha estimatori in Premier League, con il Brentford in testa. Insomma il centrocampista resta la priorità ma se poi durante la sessione invernale si dovesse muovere qualcosa in uscita a livello offensivo, ecco che il club rossonero potrebbe anche decidere di fare qualcosa. Uno tra Chukwueze, Jovic e Okafor potrebbe anche partire e allora il Milan avrebbe bisogno di inserire un nuovo elemento. E fra le possibilità quella di maggiore gradimento sarebbe Skov Olsen, ex Bologna ora al Bruges. L’anno scorso tra l’altro per lui è stata un’annata straordinaria culminata con ben 26 gol totali».