Mercato Milan, c’è il sì di Acerbi: ecco i dettagli

Il Milan su Acerbi: c’è l’ok del calciatore e adesso bisognerò trattare con la Lazio. I dettagli

Sfumato Botman, il Milan ancora alla ricerca di un difensore ha virato su una soluzione low cost: Francesco Acerbi.

Come riportato dal Corriere di Roma, il giocatore in uscita dalla Lazio avrebbe già dato il suo ok, mentre adesso il club rossonero dovrà mettersi a trattare con i biancocelesti che non vogliono regalare il cartellino del loro centrale.