ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiuderà anticipatamente il prestito alla Viterbese di Luan Capanni, che farà rientro al Milan, poi il prestito al Grosseto

Si chiuderà anticipatamente il prestito alla Viterbese di Luan Capanni, che farà rientro al Milan.

Per l’attaccante italo-brasiliano, però, rimangono aperte le porte della Serie C: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è vicinissimo all’accordo con il Grosseto, dove approderà in prestito.