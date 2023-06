Mercato Milan, un campione del mondo per Pioli! Ecco a chi pensano i rossoneri per rinforzare la propria rosa

Non solo profili giovani da crescere in casa, ma anche rinforzi di esperienza in grado di guidare il gruppo nell’arco della stagione. Questa è la filosofia del Milan, che ha messo nel mirino un campione del mondo per rinforzare il centrocampo.

Si tratta di Guido Rodriguez. Il mediano di proprietà del Betis Siviglia ha fatto parte della rosa dell’Argentina che ha dicembre si è laureata campione del mondo in Qatar. A riportarlo è Tuttosport.