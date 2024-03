Mercato Milan, porte girevoli: Chukwueze verso l’addio, già scelto il sostituto. ULTIME

Mercato Milan, porte girevoli: Chukwueze verso l’addio, già scelto il sostituto dell’esterno nigeriano. ULTIME

Il calciomercato Milan si prepara a vivere un’altra estate da protagonista. Sebbene manchino ancora diversi mesi alla fine della stagione, in casa rossonera sono già iniziate le riflessioni per il futuro.

Secondo quanto riporta Tuttosport a giugno non è da escludere che possano separarsi le strade tra il Milan e Chukwueze, che fin qui ha deluso un po’ tutti. A sostituire il nigeriano potrebbe essere Arda Guler, talento chiuso al Real Madrid e per il quale il Diavolo già in passato aveva fatto un tentativo.