Mercato Milan, Brassier nome caldo per la difesa: i rossoneri presenteranno una precisa offerta. Ecco quale

Mercato Milan, Brassier nome caldo per la difesa della prossima stagione: rossoneri pronti a mettere sul piatto questa cifra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Brassier del Brest resta un nome molto caldo del calciomercato Milan della prossima estate dopo i tentativi non andati a buon fine lo scorso gennaio.

Brassier ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha nessuna intenzione di rinnovare: Furlani è convinto che con un’offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro il club francese si vedrà costretto a concedere il via libera per non perdere il calciatore a zero dopo 12 mesi.