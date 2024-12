Mercato Milan, bloccato il giocatore: adesso spetta alla società decidere se chiudere il colpo

Mercato Milan, bloccato Belahyane dell’Hellas Verona : adesso spetta alla società decidere se chiudere il colpo o valutare nuovi profili

Come riporta la Repubblica, il calciomercato Milan vive nuovi importanti aggiornamenti. I rossoneri avrebbero bloccato Belahyane dell’Hellas Verona, centrocampista messosi in mostra in questa prima metà di stagione.

Spetterà alla società del Diavolo decidere se affondare e chiudere la trattativa sulla base di 10 milioni di euro o valutare nuovi profili. Trova anche l’accordo con economico con l’entourage del giovane giocatore.