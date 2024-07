Mercato Milan, Ballo-Touré e Origi fuori dai piani: cosa succede dopo le parole di Ibra. La STRATEGIA

Mercato Milan, Ballo-Touré e Origi fuori dai piani: cosa succede dopo le parole di Ibrahimovic. La STRATEGIA

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Fode Ballo-Touré e Divock Origi, rientrati alla base dopo i prestiti tutt’altro che memorabili rispettivamente a Fulham e Nottingham Forest.

Le ultime parole di Ibrahimovic di ieri in conferenza stampa non hanno fatto altro che confermare la linea del Milan: i due giocatori sono fuori dal progetto rossonero e la società cercherà per loro una nuova sistemazione in queste settimane.