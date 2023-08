Mercato Milan, l’Aston Villa vuole Zaniolo: è in cima alla sua lista! Una vecchia conoscenza torna sull’ex Roma

Come riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa sta lavorando per arrivare ad un accordo per Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato del Milan.

Il centrocampista del Galatasaray è finito in cima alla lista dei desideri del club inglese per un motivo: è il nome del direttore sportivo Monchi che lo ha portato alla Roma dall’Inter durante la sua esperienza nella Capitale.