Mercato Milan, Arnautovic: svelato il fattore decisivo! I rossoneri vogliono l’attaccante e Thiago Motta serve l’assist

Il Milan ha puntato un nuovo attaccante: è Marko Arnautovic, profilo perfetto per l’attacco rossonero sia per esperienza sia per costo.

Il fattore decisivo? L’ha dichiarato Thiago Motta a DAZN: è volontà del giocatore.