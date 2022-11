Mercato Milan, Aouar idea concreta: la chiave è Adli

Mercato Milan, la pista Aouar comincia a scaldarsi: il classe ’98 potrebbe arrivare a gennaio in cambio di Adli

Come riferito da SportMediaset, la pista che potrebbe portare Aouar al Milan comincia a scaldarsi.

Il centrocampista classe ’98 è in scadenza a fine stagione ma potrebbe arrivare già a gennaio in caso di uscite. La chiave in questo senso è Yacine Adli. L’ex Bordeaux potrebbe finire in prestito proprio al Lione con Aouar che si trasferirebbe a titolo definitivo a Milanello.