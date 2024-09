Mercato Milan, dirigenza sotto ACCUSA! Mossa che non CONVINCE, c’è una strana SENSAZIONE nell’aria. I dettagli

Mercato Milan, dirigenza sotto accusa: la sensazione è che si voglia smontare pezzo per pezzo la rosa dello scudetto del 2022

Interessante analisi fornita da Tuttosport sul calciomercato Milan delle ultime due stagioni. La sensazione molto forte è che la dirigenza rossonera voglia smantellare la rosa costruita da Maldini e Massara e che portò allo scudetto del 2022.

Ad oggi gli unici superstiti sono Tomori, Maignan, Leao e Theo Hernandez, questi ultimi al centro di numerose polemiche dopo i fatti di Lazio-Milan. Al conto andrebbero aggiunti anche Bennacer e Gabbia ma i due non sono più centrali nel progetto rossonero. E non si capisce l’esigenza di cedere in prestito per due anni di fila Saelemaekers: il belga avrebbe fatto comodo nel dare equilibrio.