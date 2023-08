Adli Milan: la Salernitana spinge, ma non è l’unica! I dettagli. Il trequartista francese è conteso da due club, uno italiano e uno olandese

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Salernitana non molla per Yacine Adli. Apprezzato da Paulo Sousa, il tecnico spinge per il suo nome. In caso di trattativa, questa sarebbe separata da quella di Pasquale Mazzocchi, terzino che piace molto ai rossoneri.

La Salernitana non è l’unica squadra interessata: nelle ultime ore ci sarebbe da registrare anche l’interesse dell’Ajax. In caso di forte pressing, il Milan è pronto a portare sul tavolo la trattativa per la cessione.