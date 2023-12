Mercato Milan, sprint per Kelly: la strategia di Moncada. Ecco cosa filtra

Mercato Milan, è Lloyd Kelly il difensore centrale del futuro: Moncada lo ha di fatto bloccato per giugno a zero

Come riportato dal Corriere della Sera, Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto al termine della stagione, è stato un nome vagliato dal calciomercato Milan per gennaio.

Vista la ferrea volontà del club inglese di non cederlo nonostante la scadenza fissata a giugno del 2024, Moncada ha di fatto bloccato il ragazzo a parametro zero per la prossima estate: pronto un contratto di 4 anni.