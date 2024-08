Mercato Milan, spunta l’INDIZIO che COMPLICA i piani per Abraham! La DECISIONE di De Rossi è totalmente inaspettata

Mercato Milan, spunta l’indizio che complica i piani per la trattativa Abraham: De Rossi lo convoca per il ritiro in Inghilterra

Spunta un indizio che potrebbe complicare i piani del calciomercato Milan per quanto riguarda la questione relativa alla trattativa per Abraham. De Rossi infatti, nonostante le indiscrezioni di mercato, ha deciso di convocarlo per il ritiro in Inghilterra dei giallorossi:

I convocati: Angelino, Abraham, Baldanzi, Bove, Celik, Costa, Cristante, Dahl, Darboe, De Marzi, Dybala, El Shaarawy, Graziani, Kumbulla, Le Fee, Mancini, Marin, Nardin, Ndicka, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Sangare, Smalling, Solbakken, Soule, Svilar, Zalewski.