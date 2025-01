Mercato Milan, Abraham al bivio: futuro in bilico, la posizione di Conceicao spiazza l’inglese

Condividi via email

Mercato Milan, Tammy Abraham è al bivio: l’inglese si gioca il futuro rossonero in questi 6 mesi. E Conceicao chiede un’altra punta

Come riferito da Tuttosport, vista la squalifica di Morata, sarà Tammy Abraham a guidare l’attacco del Milan domani contro la Juve a Torino.

L’attaccante in prestito secco dalla Roma, da qui a fine stagione si gioca il futuro in rossonero. Le prestazioni non sempre convincenti però lo mettono a rischio e anche il calciomercato Milan potrebbe svantaggiarlo. Conceicao infatti ha chiesto alla dirigenza un’altra punta: messaggio chiaro all’inglese.