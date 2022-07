Mercato, la Roma torna in pressing su Dybala: le ultime

La Roma torna su Dybala: ecco le ultime di mercato

La Roma non molla il corteggiamento di Dybala, che andrebbe a rimpiazzare la partenza di Zaniolo.

L’argentino è in questi giorni a Torino, come riportato da Repubblica per fare il punto sulle offerte e iniziare la preparazione. Anche la questione economica ora non sembra più uno scoglio insormontabile: c’è una base di intesa sulla cifra di 6 milioni di euro, con bonus non così facilmente raggiungibili, e le pretese sulle commissioni si sono sensibilmente abbassate