Tsadjout rinnova con la Cremonese: il comunicato UFFICIALE sul futuro dell’ex Milan che prolunga il suo contratto fino al 2027

Frank Tsadjout, calciatore ex Milan, ha rinnovato il suo contratto con la Cremonese. Ad annunciarlo è stato lo stesso club che milita in Serie B con un comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Frank Tsadjout per il prolungamento del contratto al 30 giugno 2027. In forza alla Cremonese dall’estate 2022, Frank è sceso in campo con la maglia grigiorossa 45 volte, realizzando 4 reti e totalizzando 3 assist»