Menez su Ibrahimovic: «Con lui cresci come giocatore e uomo»

Menez ha voluto raccontare il suo rapporto con Ibrahimovic ai tempi del Psg e l’importanza di avere un campione come lui in squadra

Ecco le parole di Menez in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in cui ha spiegato il significato di avere come compagno di squadra uno come Ibrahimovic.

«Mi sono sentito bene al suo fianco, ti motiva sempre a dare il massimo. Non ho mai avuto problemi con lui. Un giocatore così ti spinge a dare ogni volta di più. È uno che vuole vincere sempre, tutti i giorni dà tutto per allenarsi bene e vincere. Giocare con campioni come lui ti fa crescere come giocatore e come uomo. Io non sono un tipo facile, ho il mio carattere. Magari non era facile vivere con me tutti i giorni, però cresciamo, cambiamo, diventiamo uomini e miglioriamo giorno dopo giorno»