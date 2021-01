Meité, non solo è ufficiale ma disponibile anche per Cagliari

Meité, non solo è ufficiale ma disponibile anche per lunedì, il giocatore da ieri si allena con la sua nuova squadra e si prepara al Cagliari

Meité, non solo è ufficiale ma disponibile anche per lunedì, come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, il giocatore da ieri si allena con la sua nuova squadra e si prepara al Cagliari: “Il francese, ieri– si legge a pag. 13- si è addirittura già allenato con i nuovi compagni e può così mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli, in vista della trasferta di lunedì a Cagliari. Il giocatore vestirà la numero 18″.

LE CIFRE DELL’AFFARE- Come riporta la rosea, Meité ha firmato dopo aver sostenuto le visite mediche, come da prassi in caso di esito positivo. Per ora si lega per 6 mesi, ma ha già sottoscritto il contratto sino al 2024 in caso di riscatto. L’operazione costerà 500 mila euro al Milan, ma il Torino ipoteca altri 8,5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Da considerare altri 1,5 milioni di bonus per il club granata. Stipendio: 1,6 milioni di euro ma anche lui vanta degli incentivi.