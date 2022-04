Media gol Milan: statistiche dimezzate rispetto all’andata

Il derby perso di ieri sera ha evidenziato la difficoltà del Milan a segnare. La media gol si è dimezzata rispetto al girone d’andata

Come riportato dalla statistiche evidenziate da Sky Sport i rossoneri rispetto al girone d’andata in cui in 19 partite avevano fatto 40 gol nel giorene di ritorno in 14 partite hanno realizzato 18 gol per una media che 2,1 gol a partita all’andata è passata a 1, 28 nella seconda parte di campionato