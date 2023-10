Mbappé salta l’allenamento con la Francia: le sue condizioni in vista di PSG Milan

L’attaccante della Francia, Kylian Mbappé non ha preso parte all’allenamento con la nazionale: a rischio per PSG-Milan?

Il centravanti della Francia e del PSG, Kylian Mbappé non ha preso parte all’allenamento di oggi con la propria nazionale, che martedì sera sfiderà la Scozia. A rischio la sua presenza per la gara dei parigini in Champions League contro il Milan del 25 ottobre?

Come riferisce L’Equipe il motivo della sua assenza è da attribuire semplicemente ad un giorno di riposo concordato con Galtier. Nessun infortunio e nulla di preoccupante dunque per l’attaccante francese.