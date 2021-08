Mbappé Real Madrid, muro PSG: rifiutata l’offerta da 160 milioni

Già rifiutata la prima offerta del Real Madrid per Kylian Mbappé, il PSG fa muro e non ci sta a perdere il talento francese. Ultime

Come riportato dai media francesi, la super offerta da 160 milioni del Real Madrid per Kylian Mbappé sarebbe già stata rifiutata dai parigini, che non vogliono liberarsi dell’attaccante campione del mondo.

La dirigenza del PSG fa muro, nonostante la volontà del giocatore di lasciare Parigi. L’attaccante non ha, infatti, mai risposto alla proposta di rinnovo contrattuale da parte della dirigenza.