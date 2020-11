Mazzola: «Ibrahimovic è fantastico ma il Milan non arriverà in Champions»

Sandro Mazzola da poco credito al Milan di Stefano Pioli dicendo che a fine stagione la squadra non si classificherà fra le prime 4

Sandro Mazzola, ex grande calciatore, ha parlato ai microfoni de Il Giornale del campionato di Serie A, del Milan e di Zlatan Ibrahimovic.

Mazzola ha dichiarato: «Per me prime 4 classificate saranno Inter, Juventus, Napoli e Lazio. Il Milan rimarrà fuori dalla Champions League nonostante Ibrahimovic, che per me è un giocatore fantastico. Certo a volte è un po’ sopra le righe con le dichiarazioni e ci vorrebbe qualcuno dello staff che gli parlasse ma come calciatore è indiscutibile, un grande giocatore».