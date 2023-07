Mazzocchi Milan, continua la sfida al Torino per il vice Theo: le ultime

Il Milan resta vigile sul fronte Pasquale Mazzocchi, obiettivo dei rossonero come vice Theo: le ultime sulla trattativa

Il calciomercato Milan non è ancora finito, con i rossoneri che continuano a seguire con interesse Pasquale Mazzocchi. L’esterno della Salernitana è stato individuato dai rossoneri come l’ideale vice Theo (con Ballo Touré in uscita).

Come riporta Calciomercato.com, l’intenzione del club rossonero è quella di portarlo al più presto a Milanello. Tuttavia ci pensa il Torino a provare a rovinare i piani del club meneghino, inserendosi anch’esso nella corsa al giocatore.