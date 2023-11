Mazzarri: «Scudetto? Inutile parlarne ora». Poi cita anche il Milan: le sue parole nella conferenza stampa di oggi

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Atalanta e Napoli, Walter Mazzarri ha citato anche il Milan. Le sue parole.

PARTITE DIFFICILI – «Sono partite importanti le prossime. Mi sono trovato sempre bene quando mi sono buttato senza pensare alle conseguenze. Quando mi chiamò De Laurentiis sono venuto. Avevo delle partite proibitive anche nel 2009, Fiorentina, Milan, Juventus. Se mi fossi posto il problema a quei tempi non sarei venuto al Napoli. La situazione oggi è più o meno simile. Se è andata bene quella volta si spera che andrà bene anche questa»

SCUDETTO – «Se non si comincia a rivincere cosa pensiamo allo scudetto? L’ultima è stata persa, siamo a 10 punti dalla vetta. Non ha senso fare proclami. Pensiamo all’Atalanta, a vincere. Poi si vedrà di volta in volta»