Mauro: «Intervenire in difesa ed attacco, ma a gennaio non è semplice»

Massimo Mauro ha parlato del momento del Milan dopo l’uscita ai gironi di Champions League. Le sue dichiarazioni

«L’infortunio di Kjaer e l’età di Ibra e Giroud suggerirebbero un doppio intervento sul mercato, almeno considerando solamente l’aspetto tecnico. Perché oltre a quello, e al fatto che l’ambiente vuole tornare a vincere, vanno sempre tenute presenti le ragioni economiche e finanziarie. Il mercato di gennaio non è semplice nemmeno da questo punto di vista. Sull’attacco lo avevo detto già all’inizio della stagione: non discuto i giocatori in sé, ma per l’età che hanno in relazione ai ritmi frenetici della stagione c’era il rischio che non potessero garantire grande continuità. Ma oggi trovare un centravanti da Milan è complicato: i grandi bomber giocano nelle big europee e se li tengono stretti. Se l’Atalanta aprisse per uno tra Zapata e Muriel… ma anche loro vorranno provare ad arrivare in fondo sia in campionato che in Champions.»