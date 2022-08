Mauro: «Atalanta Milan? Mi è piaciuto il coraggio di Pioli»

Presente negli studi Mediaset, Massimo Mauro ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole

Presente negli studi Mediaset, Massimo Mauro ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole:

«Il Milan bene, a me è piaciuto molto, mi è piaciuto il coraggio di Pioli che ha cambiato giocatori importantissimi perchè se vanno ad un andamento così lento è giusto toglierli, mi riferisco a Leao. E’ vero che ha preso qualche botta, ma è un giocatore talmente forte che non può giocare così piano, il leader della squadra deve dare l’importanza al gruppo e non deve essere il gruppo ad accompagnarlo. Poi però il Milan si è ritrovato ha fatto gol, De Ketelaere ha fatto due spunti che fanno capire che è un giocatore che ha bisogno di più minuti, quindi abbiamo il Milan»