Maurizio Compagnoni, noto giornalista, è scettico sul fatto che il Milan possa compiere l’impresa sul campo del Newcastle

Maurizio Compagnoni ha parlato così di Newcastle-Milan:

«E’ vero che il Newcastle non sta benissimo, ma in casa si trasforma, il loro stadio è uno dei più caldi in Europa. Non so se il Milan ha le potenzialità allo stato attuale per andare a fare un’impresa in Inghilterra».