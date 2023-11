Compagnoni critica il Milan: «Manca un’alternativa a Giroud. Si sono mossi come una provinciale, ecco perchè»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha criticato la scelta del Milan di non prendere un’alternativa di spessore a Giroud

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha criticato questa scelta del calciomercato Milan estivo:

«Non prendere un’alternativa a Giroud è stato un errore inaccettabile. Una leggerezza non da MIlan. Se vai a vedere chi ha preso il Milan, son tutti buoni se non ottimi giocatori. Non hanno lavorato male sul mercato ma non puoi non prendere un’alternativa a Giroud, anche se avesse dieci anni in meno. Non si può fare tutta una stagione con un solo centravanti. Hanno bussato a tutte le porte per cercare una punta, come fanno le provinciali: le grandi squadre non fanno così. Strano perché il resto del mercato del Milan è stato buono».