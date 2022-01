Serie A, Salvini: «Importante non chiudere gli stadi, vi spiego perchè»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, Salvini: «Importante non chiudere gli stadi, sarebbe una sconfitta». Le parole chiare del leader della Lega

Matteo Salvini ha parlato in merito alla decisione di ridurre ad un massimo di 5.000 il numero dei tifosi ammessi negli stadi nelle giornate del 16 e 23 gennaio. Di seguito le sue parole.

SALVINI – «Importante segnale non chiudere gli stadi e le attività sportive. Apprezziamo la responsabilità delle società di calcio, pronte ad autolimitare gli ingressi degli spettatori per le partite di gennaio. Fermare il Campionato o giocare a porte chiuse sarebbe una sconfitta, oltre a far saltare migliaia di posti di lavoro e i bilanci di tantissime società».