Materazzi: «Van Basten è stato il mio idolo. Stankovic più che un compagno»

Materazzi a tutto tondo: «Van Basten è stato il mio idolo. Stankovic più che un compagno di squadra…». Le dichiarazioni

Materazzi a The Italian Football Podcast ha parlato di Inter, Ibrahimovic e non solo.

I MIGLIORI GIOCATORI CONOSCIUTI – «Sono stato fortunato perché ho giocato con tutti i migliori: Eto’o, Milito, Totti, Baggio, ma scelgo Stankovic perché è stato il mio compagno di squadra e anche il mio compagno di stanza per 10 anni. Lo amo come un fratello. Ronaldo il Fenomeno è stato l’avversario più duro da affrontare. Marco Van Basten è stato il mio idolo d’infanzia. So che era un giocatore del Milan, ma per me era il migliore allora».