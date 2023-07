Retegui al settimo cielo: «Venire in Italia un sogno, il Genoa...»

Mateo Retegui, accostato in passato anche al calciomercato Milan, ha commentato l’imminente passaggio al Genoa

Intervistato da ESPN, Mateo Retegui, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così dell’imminente passaggio al Genoa:

Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo, è un sogno che avevo da bambino quello di giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il Genoa? Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club, sono felice e pronto a imparare. Voglio stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano. Milito? Ha influito un po’ nella decisione, la famiglia ha preso contatti con Diego, lo abbiamo anche conosciuto. Mi ha parlato molto bene del club e della città. Serie A? Vado molto tranquillo, con voglia di giocare e vincere, speriamo sia il campionato ideale. Sono tranquillo. Il fatto che io stia viaggiando per l’Europa e per il calcio italiano è già importantissimo. Tengo i piedi per terra, guardo giorno per giorno. Per me l’importante è crescere e imparare dal calcio italiano che è molto difficile e dinamico. Sono felice di questa opportunità