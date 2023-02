Massimo Mauro: «La crisi del Milan è difficilmente spiegabile»

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la crisi scoppiata in casa Milan nel mese di gennaio: le sue parole

Intervistato da Tuttosport, Massimo Mauro ha parlato così del Milan:

«C’è una frase che vale nello sport e ancora di più nel calcio ed è una frase vera: vincere non è il difficile. Molto più difficile è confermarsi. L’anno scorso Pioli ha tirato fuori il 110 per cento da questa squadra. Ora i giocatori sembrano diversi eppure sono più o meno sempre gli stessi. E pure l’allenatore è lo stesso eppure pare diverso. Questo aiuta pure a capire quanto valore abbia la striscia vincente di scudetti della Juventus: alla decima e alla undicesima stagione hanno sbagliato tutto, ma nelle nove precedenti hanno conquistato altrettanti scudetti. Ed è qualcosa di veramente difficile da realizzare. Tornando al Milan, è successo tutto in un mese e da fuori è difficilmente spiegabile. Si vede però che le prestazioni dei giocatori sono molto al di sotto del loro standard e su questo c’è da porsi più di una domanda».