Brambati: «Il derby non è decisivo ma il Milan...»

Massimo Brambati, noto procuratore, si è espresso sul derby tra Milan e Inter in programma sabato pomeriggio: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del derby. Le sue dichiarazioni:

«Decisivo? No, ma l’Inter ha in mano due break point. Se vince le prossime due o esce indenne da Milan e Napoli, ha davvero lo Scudetto a portata di mano. Se il Milan vincesse, deve sempre sperare in qualche inciampo. La Juve per me è fuori dal giro Scudetto, ha perso troppi punti per strada. Fosse stata a 6-7 punti sarebbe stato bello, avrebbe reso il campionato più avvincente. Il Napoli, recuperando Anguissa, Koulibaly e Osimhen può dare ancora fastidio, ma deve sperare che il Milan vinca il deve sperare che il Milan vinca il derby. Non vedo però squadre attrezzate che possano dare fastidio all’Inter».