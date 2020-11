Massaro: «Non avevo il talento di Van Basten, ma ho scritto anche io la storia del Milan»

L’ex attaccante rossonero Daniele Massaro ha parlato del suo passato da giocatore ai microfoni di Radio 105

Daniele Massaro, ex giocatore rossonero e Brand Ambassador del club di via Aldo Rossi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio 105. Queste alcune delle sue parole:

«Il Milan è stato un sogno, sin da bambino, giocare con il Milan. Quando mi chiamò Galliani risposi sì, senza ascoltare la sua domanda. Non è stato facile coronare questo sogno, e con Sacchi non avevo mai la certezza di giocare, come detto da lui. Non avevo il talento di Van Basten, ma modestamente ho scritto il mio nome nella storia del Milan. È stato un onore indossare questa maglia, e lavorarci ancora oggi».