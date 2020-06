Massaro: «I cinque cambi sono un vantaggio per le big»

Daniele Massaro, intervistato da Il Corriere della Sera, ha commentato l’ipotesi dei cinque cambi nel corso della partita

Daniele Massaro, intervistato da Il Corriere della Sera, ha commentato l’ipotesi dei cinque cambi nel corso della partita: «Considerando le temperature con le quali si giocherà, i cinque cambi sono positivi, anche in vista della partita successiva. Chi ha una rosa con più qualità avrà dei vantaggi, ma il beneficio sarà comunque generale. Certo, in una squadra come la Juve fai fatica a capire chi sia il titolare e chi il panchinaro. Però tutti dovranno fare attenzione: abbiamo visto che in Germania ci sono stati tanti problemi muscolari dovuti al lungo stop. Sarà importante lavorare bene, perché non ci sarà più tempo per allenarsi. E l’allenamento saranno le partite stesse».