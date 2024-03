Massara Milan: due top club di Serie A puntano l’ex dirigente rossonero, lo scenario

Dopo l’addio al Milan il futuro dell’ex dirigente rossonero Massara potrebbe essere ancora in Italia. Due top club su di lui

Napoli e Roma sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. In casa giallorossa c’è da sostituire Tiago Pinto, che ha già detto addio dopo la sessione invernale di gennaio. In casa azzurra, invece, c’è Meluso che è in scadenza a fine anno.

In tal senso come riportato da la Gazzetta dello Sport in tal senso entrambi i club putano sull’ex dirigente del Milan, Frederic Ricky Massara rimasto libero dopo la fine del suo contratto coi rossoneri